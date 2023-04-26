الاتحاد الأوروبي ينسق مع مصر والسعودية لاحتواء أزمة السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميجيل بوينو، إن الاتحاد قلق للغاية من التطورات فى السودان، ومع اندلاع القتال تحرك الاتحاد الأوروبى لمحاولة احتواء الأزمة ووقف القتال والعودة للمفاوضات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاتحاد الأوروبى يقوم بتحركات دبلوماسية مع مصر والسعودية وجامعة الدول العربية والرئيس الكينى، لاحتواء الأوضاع، هذه الجهود قد تكون غير كافية لكننا نقدم أفضل ما لدينا.

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قف إطلاق النار

ولفت إلى أن الممثل السامى لشئون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، أشار فى تصريحاته إلى أن الاتحاد الأوروبى يقوم بواجب دبلوماسى بالتنسيق مع

الشركاء، لكن قدرتنا محدودة، ولا يمككنا إجبار الشركاء السودانيين على وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بأن الاشتباكات في السودان خلفت 459 متوفيًا، وأكثر من 4 آلاف جريح.

وصرح ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، نعمة سعيد عابد، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للأمم المتحدة في جنيف، بأن الأعداد السابقة سجلت بحلول الـ 24 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الأعداد الفعلية يمكن أن تكون أعلى بكثير.