وزير الخارجية الروسي يصف ما يحدث في السودان بالمأساة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن من حق السودان الاستعانة بخدمات مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة.

وأدلى لافروف بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة، وأشار إلى أن "فاغنر هي شركة أمنية خاصة.

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السودان

وتابع لافروف " أن ما يحدث في السودان مأساة ويجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية الأفريقية".

ويوم أمس الإثنين، أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن قلقه لوجود مجموعة فاغنر الروسية في السودان.

وأضاف: "مجموعة فاغنر النشطة في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والمشاركة في حرب أوكرانيا، تجلب معها أينما تحركت المزيد من الموت والدمار".

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، الإثنين، إن ثمة مخاطر

من أن تستفيد مجموعة "فاغنر" الروسية من الأزمة الراهنة في السودان

من جهة أخرى، ذكر لافروف: "الأميركيون عملوا على تقسيم السودان إلى جزأين، وكنا نحن حريصون على الشعب السوداني وقلنا إن هذا الأخير هو الذي يجب أن يقرر".

وأردف قائلا: "دعونا لا نتدخل في المفاوضات الأفريقية، دعونا نترك الأفارقة يتفاوضون مع بعضهم.. الأفارقة جديرون بحل مشاكلهم".

ويشهد السودان صراعا داميا على السلطة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ 15 أبريل.