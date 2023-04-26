انت الان تتابع خبر "أكبر عملية انقاذ".. سفينة تقل 1687 مدنيّاً تفر من السودان للسعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - والمجموعة تمّ نقلها "من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة"، حسبما قالت وزارة الخارجيّة في بيان، مؤكّدةً حرص المملكة على "توفير كامل الاحتياجات الأساسيّة للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم".



وتستمر عمليات إجلاء رعايا وبعثات عدد من الدول من السودان، في ظل الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 420 شخصا، وإصابة ما يزيد عن 3700 بجروح، وفق منظمة الصحة العالمية، إلا أنه يُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أكبر من ذلك.