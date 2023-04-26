انت الان تتابع خبر بذكرى فشل عملية "مخلب النسر".. إيران توجه دعوة لأمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحادثة طبس، وقعت في 25 أبريل 1980، بعدما حاولت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس جيمي كارتر إنقاذ رهائن أمريكيين في السفارة الأمريكية في طهران عبر عملية عسكرية نفذها الجيش وقوات خاصة أمريكية، لكن عاصفة ترابية هبت أدت إلى تحطم طائرتين ومقتل 8 جنود أمريكيين في صحراء طبس.وذكرت الخارجية الإيرانية، إن "هذا العمل العدواني والمنتهك للقرارات الدولية من قبل الجيش الإجرامي الأمريكي ضد سيادة أراضي إيران، لقي لحسن الحظ بفضل الباري تعالى فشلا يدعو إلى الاعتبار.. وإن وزارة الخارجية للجمهورية الاسلامية الإيرانية إذ تذكر بهذه الهزيمة التاريخية للجيش الأمريكي تدعو الحكومة الأمريكية إلى التفكير والاتعاظ من نتائج هذا العمل وأكثر من أربعة عقود من الإجراءات العدائية ضد الشعب الإيراني المقاوم والشامخ".

وأضافت الخارجية الإيرانية إلى أنه "الآن وبعد مضي 43 عاما على فشل الحكومة الأمريكية في عملية طبس، فإن إيران، إلى جانب إجهاض جميع أنواع التهديدات والعقوبات الأمريكية، تواصل السير باقتدار يوما بعد يوم في طريق تحقيق الشعارات الأساسية للثورة الإسلامية، والحفاظ على الاستقلال الوطني والازدهار والتقدم الشامل، وتعميق العلاقات الودية والتعاون مع دول العالم، وتوسيع العلاقات الخارجية مع مختلف الدول والمنظمات الدولية على أساس الاحترام المتبادل والحفاظ على المصالح المشتركة".

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، في المناسبة عينها، إن "هذه هي عاقبة المسيئين للشعب الإيراني ووحدة أراضيهم."

وكتب علي بهادري جهرمي في تغريدة له عبر "تويتر": "اليوم هو ذكرى هزيمة الهجوم العسكري الأمريكي على طبس.. التاريخ يشهد.. سواء كان استعدادا عسكريا جديا أم ائتلافا سياسيا سخيفا، سيفشل كل عمل المسيئين ضد تقدم الشعب الإيراني ووحدة أراضيهم ووحدتهم وستزداد إيران الإسلامية قوة يوما بعد يوم".