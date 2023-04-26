مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يعقب على الاحداث بالسودان.. وهذا ما قاله

كشف المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن أن المكتب اضطر إلى تقليص بعض أنشطته في مناطق من السودان بسبب القتال العنيف، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".



وقال المتحدث الأممي إن القتال العنيف أدى إلى إعاقة عملياتنا الإنسانية في بعض المناطق، واضطررنا إلى تقليص وجودنا، لكننا ملتزمون بمواصلة تقديم المساعدة لشعب السودان.

وأضاف، أن فريق قيادة المكتب لا يزال في السودان للإشراف على العمليات، موضحًا أنهم سيقودون العمليات الإنسانية من بورتسودان بعد الانتقال من الخرطوم.



كما حث المدير الإقليمي لإفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدول الأخرى على مواصلة الضغط على السودان للتوصل إلى حل طويل الأمد، حتى بعد إجلاء الأجانب.



وبحسب التقارير، فقد لقي خمسة من العاملين في مجال الإغاثة على الأقل مصرعهم في السودان، وذلك منذ اندلاع القتال في 15 أبريل، وعلقت المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي التابعان للأمم المتحدة أنشطتهما بعد سقوط قتلى من بين موظفيهما.