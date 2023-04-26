بعد الأحداث مؤخراً.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الأوضاع في السودان

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل له منذ قليل، بأن مجلس الأمن يعقد بعد قليل جلسة حول الأوضاع في السودان.



وقال المراسل إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سوف يلقي كلمة خلال الجلسة حول الوضع بالسودان.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية، مساء الثلاثاء، إجلاء 1539 مواطنا مصريا من السودان حتى الآن، حيث كشف مراسل اكسترا نيوز من معبر أرقين، عن جهود الدولة لتأمين ومتابعة عودة المصريين من السودان.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أن معبر أرقين وصل إليه 904 مواطنين بجانب بضعة الآلاف من الجنسيات الأخرى أغلبهم سودانيون بالتنسيق مع وزارة الخارجية.