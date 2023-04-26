وصول أول فوج من الرعايا الصينيين القادمين من السودان إلى معبر أرقين

وصل أول فوج من الرعايا الصينيين القادمين من السودان إلى معبر أرقين، مساء الثلاثاء، حسبما أفاد به عوض الغنام، موفد "إكسترا نيوز" الإخبارية من معبر أرقين، منذ قليل.



وأثمرت جهود الدولة المصرية عن إعادة عدد من رعايا الجالية المصرية المتواجدين بدولة السودان، بجانب رعايا العديد من الدول الأجنبية، وذلك من خلال أعمال التنسيق المستمر بين القاهرة والخرطوم.



ووصل عدد من الرعايا المصريين القادمين من السودان إلى مطار قاعدة شرق القاهرة، على متن طائرة عسكرية، اليوم الثلاثاء، ووجه المواطنون المصريون الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهود الكبيرة للحفاظ على حياتهم، وإعادتهم إلى مصر.