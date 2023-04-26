شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في ظل الأحداث.. إجلاء 39 طالبًا من السودان (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت صحيفة فوكس نيوز الأمريكية عن هبوط أول مجموعة من الكينيين الذين تم إجلاؤهم من السودان في المطار الرئيسي للبلاد يوم الاثنين.

وذلك حيث ترجل تسعة وثلاثون طالبًا - 19 كينيًا إلى جانب 19 صوماليًا ومواطنًا سعوديًا واحدًا - من طائرة تابعة للقوات الجوية الكينية هبطت ليلة الاثنين.

وأشارت الصحيفة إلى تمكن هؤلاء الطلاب من السفر برًا إلى جنوب السودان حيث استقلوا الطائرة العسكرية التي قامت بنقلهم.

وكان في استقبال المجموعة وزير الدفاع آدن دوالي الذي قال إنهم جميعًا طلاب في جامعة دولية في السودان، وإن من المقرر نقل المزيد من الكينيين جوا إلى ديارهم.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن وجود ثلاثة برامج إجلاء نشطة لكي تتمكن من إجلاء المزيد من المواطنين العالقين بالسودان.

وشكر وزير الشؤون الخارجية ألفريد موتوا الدول التي سمحت للكينيين الفارين من السودان بعبور الحدود و"منحت الإذن للطائرات الكينية بالتحليق فوق مجالها الجوي".

وشاركت السكرتيرة الدائمة في الوزارة، روزلين نجوغو، صورا للطلاب الذين هم جزء من مجموعة من 29 طالبًا موجودين حاليًا في غوندور بإثيوبيا بعد فرارهم من السودان.

وقالت إن المجموعة ستنقل جوًا إلى الوطن في وقت لاحق.

وقالت الوزارة إن مئات الكينيين في طريقهم إلى بورتسودان حيث سيتم نقلهم جوًا.

دول أجلت رعاياها من السودان



ومع استمرار القتال في السودان، قامت عدة دول بإجلاء مواطنيها إلى بلدان أخرى بما في ذلك جيبوتي ومصر وإثيوبيا – وبعضها قامت بإعادتهم إلى الوطن.

وقالت حكومة جنوب إفريقيا يوم الاثنين إن ما لا يقل عن 77 مواطنًا من جنوب إفريقيا، بينهم موظفو السفارة، في طريقهم للخروج من العاصمة السودانية.



كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، عن إجلاء 1539 مواطنا مصريًا من السودان حتى الآن، حسبما أفاد نبأ عاجل نشرته قناة "إكسترا نيوز".



وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أن معبر أرقين وصل إليه 904 مواطنًا بجانب بضعة الآلاف من الجنسيات الأخرى أغلبهم سودانيين وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأشار إلى أن أهم شروط دخول معبر أرقين وجود "وثيقة السفر الخاصة" والتأشيرة لغير المصريين والأوراق الشخصية كاملة، وفي حال فقدان أوراق ثبوت شخصية يتم التواصل مع القنصلية المصرية بالخرطوم.