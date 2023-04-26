شكرا لقرائتكم خبر عن مجالس علمية لمعاونة مديرى كليات أكاديمية الشرطة بالمسائل المتخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحدث مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والذي وافق عليه مجلس النواب، مجالس علمية تضطلع بمعاونة مديري كليات أكاديمية الشرطة ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية ذات الصلة مع الإحالة للائحة الداخلية لتحديد إجراءات التنظيم المالي والإداري لتلك المجالس العلمية لما بها من تفصيلات تتطلب المرونة في تعديلها كلما تطلب الأمر ذلك.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (33 مكررا) لتقضي بأن يعاون مدير كل كلية ومركز بحوث الشرطة مجلس علمي تحدد اللائحة الداخلية تنظيمه المالي والإداري".

يُشار إلي أن مشروع القانون جاء في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية.

كما يأتي مشروع القانون، إدراكا من وزارة الداخلية لأهمية تكامل القدرات العلمية مع مهارات العمل الأمني للتفاعل المجتمع وتحدياته.