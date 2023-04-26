شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستئناف" تتصدى لتزوير تقارير حرمان الأباء من رؤية أبنائهم.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الإستئناف تتصدى لتزوير الحاضنات للتقارير الطبية لحرمان الأباء من رؤية أبنائهم"، استعرض خلاله حكما قضائيا ننهائيا صادرا من محكمة الاستئناف يتصدى لألاعيب الزوجات اللأتى يمتنعن عن تنفيذ أحكام الرؤية من خلال التقارير الطبية المزورة لحرمان الأباء من رؤية أبنائهم، بحبس الأم لمدة 6 أشهر، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، بتهمة تزوير الأم الحاضنة تقريرا طبيا منسوبا صدوره لمستشفى كسند تستند إليه الأم لحرمان الأب من رؤية طفلته، وذلك بعد أن تم التحقيق مع طاقم وإدارة المستشفى بالكامل واستكتاب جميع الأطباء والعاملين، وإليكم التفاصيل كاملة:

"الإستئناف" تتصدى لتزوير الحاضنات للتقارير الطبية لحرمان الأباء من رؤية أبنائهم.. وتقضى بحبس "الأم" 6 أشهر ومصادرة المستند المزور.. والمحكمة لأول مرة تستكتب طاقم مستشفى بالكامل من أطباء وعاملين لكشف المستور



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