لهذا السبب.. طلبت دول العالم مساعدة مصر في إجلاء رعاياها من السودان (فيديو)

أكد محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إجلاء الرعايا ليس جديدا على مصر، وأن تكون سباقة في إنقاذ أبناءها.



وأضاف "عناني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مصر تحصد ما زرعته خلال السنوات السابقة من اهتمامها بالشأن السوداني والإفريقي، وطريقة إداراتها للأزمة تتم بكل احترافية، حيث تم البدء بإجلاء الجنود ثم المواطنين المصريين، وكانت مصر من أوائل الدول التي استطاعت دخول السودان في ظل التحام المعارك لإجلاء المصريين، وهذا نتيجة جهد سنوات من العمل وليس وليد اللحظة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن طلب بعض الدول من مصر مساعدتها في إجلاء رعاياها؛ لكون مصر الدولة الأقرب للسودان، ولكون مصر لديها خبرات في إجلاء الرعايا في الأزمات، والاحترافية التي قامت بها مصر في نقل جنودها من السودان وتابعه العالم، جعل الدول لديها يقين أن مصر قادرة على نقل رعاياهم بأمان، فضلًا عن أن مصر أعلنت عن خلية للإغاثة على الحدود المصرية السودانية.

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