شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن بلاده تبذل أقصى جهودها لإخلاء مواطنيها من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال محمد السوداني رئيس الوزراء العراقي،، إن بلاده تبذل أقصى جهودها لإخلاء المواطنين العراقيين من السودان.



وأضاف السوداني، أنه تم توجيه الجهات المعنية للقيام بكل ما هو ممكن لإخلاء المواطنين العراقيين المقيمين في السودان.



وأشار بيان لرئاسة الوزراء العراقية إلى أن ذلك يتم "لضمان سلامة العراقيين مع الأوضاع غير المستقرة في السودان".



وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، حتى بدأ القتال بين الطرفين في 15 أبريل.



وتواجه عمليات الإجلاء تحديات توفير الحماية للأشخاص الذين سيتم إجلائهم وكيفية نقلهم من الخرطوم إلى بورتسودان.



وأكدت الأمم المتحدة أن عملها مستمر في السودان وأنه تم إنشاء مركز مؤقت للمنظمة في مدينة بورتسودان، للمساعدة في عمليات الإجلاء التي تقوم بها الدول من الميناء الخاص بالمنطقة.