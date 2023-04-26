شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تؤكد ضرورة وقف الأعمال العدائية في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت دولة الإمارات، خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في السودان، ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية.

وأشادت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، خلال الاجتماع، بتفاني القادة الإقليميين في تخفيف حدة الأزمة السودانية، بما شمل الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وجامعة الدول العربية، والممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية.

وأعربت عن إدانة دولة الإمارات للإجراءات التي أودت بحياة المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية والدبلوماسيين، مؤكدة دعم الإمارات لخفض التصعيد وتعزيز الحوار وتكثيف الجهود الإنسانية في السودان.