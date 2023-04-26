شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. الطوارئ والأزمات تدعم العالقين السودانيين بمطار الشارقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قدم فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، وبالتعاون مع دائرة الطيران المدني، الدعم والإيواء لـ13 من السودانيين العالقين في مطار الشارقة الدولي من مسافري الترانزيت الذين توقفوا في الإمارة بسبب الأحداث الجارية في الخرطوم، وإغلاق مطارها الدولي.

وقال قائد عام شرطة الشارقة رئيس الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث اللواء سيف الشامسي، إن "الفريق تابع شؤون العالقين من السودان، منذ اللحظات الأولى لدى وصولهم إلى أرض الشارقة عبر رحلات عديدة؛ قَدِمت من عدة دول".



وأوضح أن "الفريق قام بالتنسيق الفوري مع كافة المؤسسات المعنية والخيرية والشركاء الاستراتيجيين، مثل جمعية الشارقة الخيرية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذين استجابوا على الفور لهذه الحالة الإنسانية، وتقديم الدعم اللازم، والتخفيف من معاناة العالقين عبر توفير إقامات فندقية عالية المستوى، وتلبية الاحتياجات اللازمة والرعاية الصحية لحين إيجاد الحلول المناسبة".



وأشار الشامسي إلى أن "الفريق يتابع عن كثب مع دائرة الطيران المدني في الشارقة، كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الظرف الاستثنائي، والذي استوجب توقف حركة الطيران في السودان حرصًا منها على تعزيز سلامة المسافرين، وعودتهم إلى وطنهم بأمن وأمان".