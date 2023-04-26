شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز رسائل مندوب السودان لدى الأمم المتحدة حول الاحداث الجارية بالخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الباب لا يزال مفتوحا لقوات الدعم السريع للانضمام للجيش، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني،، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأفادت وكالة رويترز السبت، بسماع دوي إطلاق نار مكثف جنوبي العاصمة السودانية.