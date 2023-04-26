انت الان تتابع خبر الإطاحة بخمسة متهمين بتجارة ونقل المخدرات في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استكمالا لجهود جهاز الأمن الوطني في ملاحقة تجار وناقلي المواد المخدرة، واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة بشأن هدف حيوي يقوم بتجارة وتوزيع المخدرات في محافظة بابل، على الفوز وبعد استحصال الموافقات القضائية توجهت مفارزنا إلى مكان تواجده وألقت القبض عليه وضبطت نحو (٢) كغم من المواد المخدرة فضلاً عن قرابة ألف حبة مخدرة وأدوات تعاطٍ مختلفة".وأضاف البيان، أن "مفارزنا في محافظة ذي قار تمكنت من القبض على (٣) متهمين بتجارة ونقل المخدرات صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية.

وتابع، أن "مفارزه في بغداد تمكنت من القبض على متهم بتجارة وترويج المخدرات وضبط مواد مخدرة وأدوات تعاطٍ بحوزته".

وأشار الى انه "تم إحالة جميع المتهمين بعد تدوين إفادتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".