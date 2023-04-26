انت الان تتابع خبر اللجنة المالية تستأنف مناقشة قانون الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم استئناف مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وكان مجلس النواب قد أنهى قراءة مشروع قانون الموازنة المالية للأعوام 2023 و2024 و2025 قراءة ثانية، وهو ما كان يفترض أن يمهد لعرضها على التصويت خلال جلسات البرلمان.

