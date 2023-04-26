شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تعلن إجلاء مواطنيها ورعايا عدد من الدول الأخرى من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الإمارات إجلاء مواطنيها، ورعايا عدد من الدول الأخرى من السودان.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان على موقعها، إن الإمارات عملت على توفير كافة الخدمات لاستضافة ورعاية مواطني 19 دولة مختلفة، خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان، ووجودهم فيها، وأنها ستستضيفهمعلى أراضيها قبل نقلهم إلى دولهم.



وأعلنت الوزارة أنه في إطار الجهود الإنسانية للدولة والتزامها بالتعاون والتضامن العالميين، بادرت بإجلاء مواطنيها ورعايا عدد من الدول من السودان، في إطار نهجها الإنساني القائم على حماية المدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة، مشيرة إلى أنها "تضع المرضى، والأطفال، وكبار السن، والنساء على رأس أولوياتها في هذا الصدد".



وأكدت الوزارة التزام الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق ما يخدم مصالح الشعب السوداني، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار، والعودة للإطار السياسي والحوار، والمضي قدمًا في المرحلة الانتقالية وصولًا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.