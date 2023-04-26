شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الأمريكية: ندعو الأطراف السودانية كافة للعودة إلى طاولة المفاوضات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هالة غريط، إننا ندعو الأطراف السودانية كافة للعودة إلى طاولة المفاوضات، ونسعى لأن تكون الهدنة الحالية بداية لوقف دائم لإطلاق النار بالسودان.

وأضافت، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المفاوضات هي السبيل الوحيد للشعب السوداني ولاستقرار بلاده، فلا بد من تطبيق الهدنة ولا مفر من ذلك لأن الشعب السوداني يعاني.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تحاول أن تلعب دور الوساطة، والحكومة الأمريكية ملتزمة تجاه الشعب السوداني وتنسق لحل الأزمة سواء بين العسكريين أم المدنيين، يجب أن يعود الجميع للتفاوض.

ولفتت غريط إلى أن المفاوضات هي الحل الوحيد للشعب السوداني، والهدنة يجب أن تكون دائمة، والولايات المتحدة تعمل على إنشاء لجنة مدنية سودانية لتسهيل المفاوضات.

وشددت على أنه يجب وقف إطلاق النار أولا في السودان، ثم الرجوع إلى المفاوضات، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع البرهان ومع دقلو، إضافة إلى التحدث مع جامعة الدول العربية وأطراف إقليمية للوصول إلى حل في أسرع وقت.

وذكرت أنه كان هناك 6 ملايين سوداني يحتاجون إلى مساعدات ملحة قبل بدء الاشتباكات، ودعمنا السودان قبل عام بـ150 مليون دولار، وسنستمر في دعمنا للسودانيين بالطريق الدبلوماسي، ولا بد أن تحترم الأطراف المتحاربة الظروف الإنسانية للشعب.

