الأمم المتحدة تؤكد أنها نسعى للحل السلمي في السودان

قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن ما تسعى الأمم المتحدة لتحقيقه في السودان هو الحل السلمي لا العسكري، موضحًا أن الأمين العام للأمم المتحدة يرى حاجة ملحة لوقف إطلاق النار بشكل تام في السودان، ويجري التواصل مع الأطراف الإقليمية كالاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وننسق معها لوقف الاشتباكات في السودان.

وأضاف حق خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنه كان هناك 50 ألف شخص في السودان بحاجة لأعمال إغاثية قبل الأزمة، والأرقام تفاقمت حاليا، «نحاول بذل جهود كبيرة لمساعدة المدنيين في السودان لكن المساعدات لن تصل لمستحقيها دون وقف إطلاق النار.

وتابع نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نمارس ضغوطا كبيرة على طرفي الأزمة في السودان لوقف إطلاق النار.