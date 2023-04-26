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ماريا زاخاروفا: تصرفات واشنطن تفتقد إلى المنطق

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ياسر رشاد - القاهرة -  قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصرفات واشنطن تفتقد إلى أي اتساق أو منطق في المنهج والتفكير.

 

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وأضافت زاخاروفا، خلال تعليقها على امتناع واشنطن عن منح تأشيرات أمريكية لبعض الصحفيين الروس، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - أنه يتكون انطباع بأن الولايات المتحدة غالبا ما تبحث عن عذر فقط لإثارة المتاعب للآخرين.

 

وتابعت قائلة: "لا أرى أي منهجية في تصرفات الأمريكيين. لماذا كان من الضروري

عدم السماح بدخول 10 صحفيين روس؟ ما هي مصلحة الجانب الأمريكي من ذلك؟ بوجود وسائل الاتصال الحالية، سيحصل هؤلاء الصحفيون على ما يلزمهم من المعلومات".

 

وقالت زاخاروفا : "يتكون انطباع بأن السياسة الخارجية أصبحت مهنة قليلي الاحتراف أو أصحاب المصالح الآنية الانتهازية، أو أنهم يفعلون ذلك فقط لإثارة غضب الآخرين دون حساب العواقب". 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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