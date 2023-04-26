بايدن يبحث في قمة السبع المقبلة القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة مجموعة السبع مجموعة من القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا خلال قمة قادة مجموعة السبع المقرر انطلاقها في هيروشيما باليابان في الفترة من 19 إلى 21 مايو المقبل.

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البيت الأبيض

وأفاد البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأن بايدن سيبحث خلال القمة المرتقبة دعم مجموعة الدول السبع الثابت لأوكرانيا ومعالجة أزمتي الغذاء والمناخ وسبل تأمين نمو اقتصادي شامل ومرن والاستمرار في قيادة انتقال الطاقة النظيفة في الداخل ولشركاء واشنطن حول العالم.

وبحسب البيان، يتوجه الرئيس الأمريكي يوم 24 مايو المقبل إلى أستراليا للمشاركة في القمة الثالثة لقادة الرباعية في سيدني التي يستضيفها

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز وبحضور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظيره الهندي ناريندرا مودي.

ويناقش قادة المجموعة الرباعية سبل تعميق تعاونهم في التقنيات المهمة والناشئة والبنية التحتية والصحة العالمية وتغير المناخ والوعي بالمجال البحري، وغيرها من القضايا المهمة بالنسبة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ويناقش قادة المجموعة الرباعية سبل تعميق تعاونهم في التقنيات المهمة والناشئة والبنية التحتية والصحة العالمية وتغير المناخ والوعي بالمجال البحري، وغيرها من القضايا المهمة بالنسبة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.