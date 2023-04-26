شكرا لقرائتكم خبر عن قانون "المالية الموحد" ينظم إحالة الحسابات الختامية لمجلس النواب.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، الموعد الأقصي لاحالة الحكومة مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية لمجلس النواب، ب4 أشهر من انتهاء السنة المالية.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة 67 لتقضي بأن تحال إلي مجلس النواب ، وإلي الجهاز المركزي للمحاسبات مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ، والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتــاج الحربي ، وبيــاناتها التفصيليــة بعد إجــراء جميع التسويات التعــديلية اللازمــة في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المـالية .

يجب التنويه، إلي أن الموازنة العامة للدولة تصدر عن سنة مالية مقبلة .وتتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة .

وتلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة ، ونشــر التقــارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكــل منهـا بشكـل دوري بمــا يسمح بتحقيـق المشـاركة المجتمعيـة .