شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قواعد رئيسية تلتزم بها مكاتب الاعتماد وفقا لقانون الاستثمار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمح قانون الاستثمار ، لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه، أن يعهد إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثمارى وتشغيله والتوسع فيه، لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.

وتلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى، الأخص القواعد الآتية:

1. الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

2. بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.

3. تجنب تعارض المصالح.

4. الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بطالبى الاعتماد.

ويجوز أن تعمل مكاتب الاعتماد منفردة أو بالاشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة.