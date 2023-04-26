نائب: الحوار الوطنى يخلق حالة صحية للنقاش والمشاركة من أجل بناء "مصر الجديدة"

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقترح انطلاق أولي جلساته يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023، يأتي في توقيت هام تتطلع فيه مصر لمستقبل أفضل وبناء الجمهورية الجديدة.

وقال عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني يخلق حالة صحية للنقاش ويخلق تفاعلا وحراكا سياسيا بين جميع الأطياف والتيارات السياسية في مصر، داعيا جميع الأطراف السياسية المشاركة بوضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وفتح الأفق للتوافق السياسي من أجل الوصول إلي حوار فاعل وبناء يحقق غايات وطموحات الشعب المصري.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي حرص قادة الحوار الوطني علي تمثيل ومشاركة جميع الأحزاب السياسية ودعوة الأطياف كافة دون إقصاء أحد، فضلا عن اتخاذ كافة الأدوات اللازمة لخلق مناخ ايجابي للحوار، واستيعاب جميع الآراء من أجل المصلحة العليا للوطن والخروج بتوصيات فاعلة تخدم المجتمع.

يشار إلي أن الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، قد أكد أن مجلس أمناء الحوار في إطار انعقاده الدائم، سيجتمع اليوم الأربعاء 26 أبريل، ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم.

وأضاف المنسق العام للحوار بأن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان، وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات، وخصوصا من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائما.

وأكد المنسق العام للحوار على أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح في ظل هذه الظروف، يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني، وإصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقا لآمال وتطلعات شعبنا العظيم.