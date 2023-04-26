انت الان تتابع خبر رومانيا تسلم امريكا متهما بتمويل "حزب الله" وانتهاك قوانين العقوبات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وألقي القبض على محمد بزي، الذي تتهمه واشنطن بإرسال ملايين الدولارات إلى حزب الله، في فبراير شباط بتهمة بيع عقارات يملكها في ميتشيجان سرا وتحويل الأموال إلى الخارج في انتهاك لقوانين العقوبات الأمريكية.وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بزي (58 عاما) في 2018 على خلفية صلاته المزعومة بجماعة حزب الله التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.

وكان ممثلو الادعاء في بروكلين قد وجهوا اتهامات الأسبوع الماضي لشخص يدعى ناظم أحمد بتمويل حزب الله والتهرب من العقوبات الأمريكية من خلال تصدير الألماس والأعمال الفنية بقيمة بلغت مئات الملايين من الدولارات.