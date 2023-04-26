المملكة تؤكد تواصلها المباشر مع السودان لتأمين ممرات آمنة لإجلاء رعايا الدول

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في وقت سابق أن المملكة على تواصل مباشر مع الأشقاء في السودان لتأمين ممرات آمنة، بهدف إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

مشيرا إلى أن المملكة ستستمر في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة رعاياها ونقلهم لأماكن آمنة.