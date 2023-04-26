شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حقوق الإنسان والمواطنة: الحوار الوطنى سيناقش 3 ملفات رئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن مجلس أمناء الحوار الوطني اجتمع اليوم لترتيب أولويات حوار 3 مايو وما سيتم مناقشته في الجلسات.

وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، خلال تصريحات على قناة إكسترا نيوز، أن الحوار الوطنى يناقش 3 ملفات رئيسية سواء اقتصادى وسياسى واجتماعى وينبثق منهم لجان كثيرة في كافة الموضوعات التي سوف يتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطنى.

ولفت رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يعمل على وضع التجهيزات المختلفة كى يستطيع تجميع الأراء والمداخلات التي ستتم من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى لمحاولة لبورتها وعرضها على الرئيس ليكون لها مخرجات قابلة للتطبيق من خلال قرارات أو تشريعات أو لوائح.