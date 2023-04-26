شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المصريين الأحرار: موعد جلسات الحوار الوطنى جاء فى توقيت مناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحوار الوطنى له أثر كبير ويأتي من عنوانه وهو الحوار، متابعا: "غابت لغة الحوار بيننا خلال السنوات الماضية ولابد أن نتعلم وأن ندخل في خضم الحقيقى لمفهوم الحوار".

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مفهوم الحوار سيظهر أكثر عندما ندخل فعليا في جلسات الحوار الوطنى ، لافتا إلى أن الفترة الماضية كانت إدارة الحوار الوطنى من خلال مجلس أمناء الحوار الوطنى والأكاديمية الوطنية للتجريب ، من أجل التجهيز لجلسات الحوار.

وأوضح عصام خليل، أن موعد جلسات الحوار الوطنى جاءت في توقيت مناسب لأن ما يحدث على الحدود الجنوبية لمصر وبالتحديد في السودان سيكون مؤثرا على مصر فالسودان تمثل لنا عمق استراتيجي، وسيكون هناك مرونة في وضع الأطروحات في الحوار الوطنى وسنع في اعتبارنا التغيرات التي تحدث في العالم.