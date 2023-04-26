شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية النواب: تنمية سيناء تحولت من حلم لواقع حاضر وملموس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن أمس وافق الذكرى الـ 41 لتحرير أرض سيناء الغالية التي عادت بعد معركتي الحرب و السلام، موضحا أن تنمية سيناء تحولت من الحلم لتصبح واقع حاضر وملموس، كما أن أول طائرة هبطت فى العريش من 8 سنين، بالإضافة إلى تنظيم حفل افطار جماعى فى العريش، وهو مشهد كان مستحيل يحصل وغيرهم من مشاهد التخلص من الارهاب.

وأضاف الطماوى، أن ذكري تحرير سيناء هذا العام لها طابع خاص لأنها تأتي عقب عودة الأمن والاستقرار والسلام لكل شبر من أرض سيناء المباركة بعد الانتصار علي الإرهاب الأسود في معركة هي الأكبر بعد حرب أكتوبر المجيدة، والتي قدم فيها أبطال مصر من القوات المسلحة والشرطة تضحيات يقدرها شعب مصر العظيم.

وأكد الطماوي أن سيناء الآن محط أنظار العالم أجمع بعد العودة لمسار التنمية الذي يتمسك به الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تمثل إرادته الصلبة، إرادة الأمة كلها في الانتقال إلي جمهورية جديدة تعتمد علي العمل والبناء كأساس لتقدم مصر ووجودها في مكانها الصحيح بين الدول المتقدمة.

وأضاف الطماوي أن العالم الآن يموج بتحديات هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، ألا أن مصر تتقدم بخطي ثابتة علي كافة المسارات و حافظت علي أمن واستقرار وسلام شعبها رغم تلك الظروف والتحديات.

وتقدم الطماوي بالتهنئة للرئيس وشعب مصر العظيم وأبطال القوات المسلحة والشرطة داعيا الله أن يعيد هذه الذكري علي مصر بالأمن والاستقرار و السلام و النماء.