«روسيا اليوم» في تقرير لها: دول العالم تلجأ لـ مصر بسبب الأزمة في السودان

الشارقة - اميمة ياسر -

أبرزت قناة "روسيا اليوم" جهود الدولة المصرية في احتواء الأزمة القائمة في السودان، وإدارتها ملف عودة الرعايا المصريين والاجانب من جهة واستقال الاشقاء السودانيين الهاربين من ويلات النزاع.

ونشرت القناة، عبر موقعها الإلكتروني، تقريرا قالت فيه إن العديد من دول العالم لجأت إلى مصر لنقل رعاياها، حيث ساعدت القاهرة العديد من البلدان لنقل رعاياها بأمان عبر الحدود المصرية.

ونقلت القناة عن الموقع الرسمي للسفارة الصينية لدي القاهرة، قوله إن الوضع الأمني في السودان تدهور بشكل حاد مؤخرا، وتم إجلاء المواطنين الصينيين من تلقاء أنفسهم ودخلوا مصر من الحدود السودانية المصرية، حيث أولت السفارات الصينية في السودان ومصر اهتماما وثيقا للمواطنين الصينيين وساعدتهم بنشاط على إخلاء السودان ودخول مصر.

وذكرت السفارتان الصينيتان في السودان ومصر المواطنين الصينيين الذين يخططون للإجلاء إلى مصر بإيلاء اهتمام وثيق للوضع المحلي، وتعزيز احتياطات السلامة الشخصية، واتخاذ قرار دقيق بشأن طريق الإخلاء عندما تكون السلامة مضمونة، والتأكد من التخطيط لمسار رحلتك قبل المغادرة، وفكر مسبقًا في صيانة المركبات وإمدادات الوقود واحتياطيات المواد، والانتباه إلى سلامة السفر وتجنب مناطق الحرب، وفي حالة الطوارئ ، يمكنك الاتصال بالسفارة للحصول على المساعدة.

كما نقلت "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إنه تم إجلاء الدفعة الأولى من الموظفين الصينيين بأمان إلى الدول المجاورة للسودان وبمقدمتها مصر.

وتطرق تقرير القناة إلى الدعم الذي قدمته مصر للجانب الجنوب أفريقي في تلك الأزمة ، حيث نقل عن كلايسون مونييلا، المتحدث باسم إدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا قوله إنه تم حافلتين لإجلاء رعايا بلاده من السودان وصلتا بأمان إلى الحدود مع مصر.

وقال مونييلا، في تغريدة عبر "تويتر": "لدينا مسئولون من سفارة جنوب إفريقيا في مصر لاستقبالهم وتسهيل دخولهم إلى مصر، ستدفع حكومة جنوب إفريقيا رسوم رحلات عودتهم إلى جنوب إفريقيا".

وأشار إلى أن هناك 12 مواطنًا آخرين سيغادرون السودان الأربعاء، موضحًا في وقت سابق هذا الأسبوع، إن 77 من مواطني جنوب إفريقيا عالقون في السودان.

ووفقا للتقرير، فقد قدم رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، الشكر للجهود المبذولة من السلطات المصرية وأيضا السعودية والتركية، التي ساعدت بلاده في إجلاء الرعايا الباكستانيين من السودان.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، في بيان الاثنين الماضي، إن خطة الطوارئ الحكومية للإجلاء الآمن للباكستانيين من السودان، تحت إشراف شهباز شريف تمت بنجاح.

وأضاف البيان: "نحو 427 باكستانيا وصلوا إلى بورتسودان، وسيخرجون إلى باكستان، حيث تم البدء في عملية إعادة هؤلاء الباكستانيين عبر رحلات جوية خاصة، فيما تقدم الدول الصديقة والبعثات الباكستانية في المنطقة المساعدة في إجلاء الباكستانيين".

وتابع: "سيتم نقل الباكستانيين إلى أماكن أكثر أمانا من خلال مجموعات صغيرة من الخرطوم".

وأعلن نادي المريخ السوداني وصول لاعبيه الأجانب وجهازه الفني بقيادة هيرون ريكاردو إلى مدينة أسوان، بعد عملية الإجلاء في طريق عودتهم إلى البرازيل بسبب الأوضاع الأمنية السيئة الحالية في السودان.

وفي بيان رسمي، أكد نادي المريخ أن عملية الإجلاء أسفرت على وصول الجهاز الفني البرازيلي للفريق، واللاعبين أليكس دا سيلفا، باولو سيرجيو، ماتيوس كوتيلو، سيرجيو رافائيل، برايان إدينسون، ايريك كمبالي وسليمانو فاتاو إلى أسوان. الأخبار المتعلقة

وأوضح نادي المريخ السوداني أن عملية الإجلاء جاءت عبر الطريق البري بين مصر والسودان، بعد التنسيق بين السفارة البرازيلية في القاهرة وقنصلية البرازيل في السودان.وبحسب البيان، فإن الساعات المقبلة ستشهد سفر برايان أدينسون، إيريك كمبالي وسليمانو فاتاو من القاهرة إلى بلدانهم.