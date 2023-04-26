شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية المصرية: إجلاء 1140 مواطنا اليوم من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن أجهزة الدولة المعنية مستمرة في تقييم الوضع الأمني في السودان على مدار الساعة، حسبما أفادت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل، وأعلنت الخارجية، إجلاء 1140 مواطنا مصريا اليوم من السودان.

وأوضحت الوزارة، وصول أعداد المواطنين المصريين الذين تم اجلاؤهم من السودان عبر الجسر الجوي والمنافذ البرية إلى 2679 مواطنا مصريا.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه على ضوء تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية في العاصمة السودانية الخرطوم نتيجة استمرار الاشتباكات المسلحة، تم اليوم 26 أبريل الجاري نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة المصرية من الخرطوم في إطار اعاده تمركزها في موقع آخر بالسودان، حتى تتمكن من ممارسة أعمالها ومتابعة عمليات تنفيذ الخطة الوطنية لإجلاء المصريين بالسودان وفقًا لما تقتضيه الظروف.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن أجهزة الدولة المعنية مستمرة في تقييم الوضع الأمني في السودان على مدار الساعة، وتنفيذ الخطة الموضوعة لعمليات إجلاء المواطنين بما يضمن إعادتهم إلى أرض الوطن بشكل آمن، مع مراعاة الأولوية القصوى لسلامة المواطنين والعودة الآمنة إلى أرض الوطن.

وتستمر بعثتانا القنصلية في بورسودان ووادي حلفا في المساعدة في عمليات إجلاء المصريين بالسودان.