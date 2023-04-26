انت الان تتابع خبر السودان.. الجيش يرفض التفاوض مع قوات الدعم السريع خارج البلاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجيش، في تصريحات بثتها وسائل اعلام، إن "قائده الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لن يسافر لدولة أخرى حاليا للقاء ما وصفه قائد التمرد محمد حمدان دقلو".

وأضاف الجيش، انه "لا تفاوض مع المتمردين لا في جنوب السودان ولا في دولة أخرى"، مؤكدا أن "المعركة الآن لحسم تفلت ميليشيا الدعم السريع ودحرها من الخرطوم".

