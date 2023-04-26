أمريكا تسعى لتعزيز الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية

ياسر رشاد - القاهرة - تبحث "واشنطن" سُبل تحقيق اختراق دبلوماسي في العلاقات مع "بيونج يانج"، هكذا صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قال "بايدن" في أعقاب مُباحثاته مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في واشنطن، اليوم الأربعاء: "نُواصل البحث عن الإمكانيات لتحقيق اختراق دبلوماسي جدي وجوهري مع كوريا الشمالية".

اقرأ أيضًا.. أمريكا تُعاقب شخصين و3 كيانات في كوريا الشمالية

وأشار إلى أن هذا ضروري "لتعزيز الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخفض مخاطر الانتشار النووي ومُعالجة القلق المُتعلق بقضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية".

وأكد "بايدن" أن واشنطن مُلتزمة بتعهداتها الأمنية أمام كوريا الجنوبية، لافتًا إلى أن التعاون الدفاعي بن الجانبين لا يزال "ثابتًا".

من ناحية أخرى، غادر الرئيس الكوري الجنوبي، "يون سيوك يول"، يوم الاثنين إلى واشنطن في زيارة تستمر لـ 6 أيام، وتهدف هذه الزيارة إلى تعزز استجابة الحليفين للتهديدات النووية الكورية الشمالية والتحديات الأخرى بمُناسبة الذكرى الـ 70 للتحالف بينهما.