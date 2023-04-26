عاجل.. غواصة نووية أمريكية لردع كوريا الشمالية

ياسر رشاد - القاهرة - قررت "الولايات المتحدة" إرسال غواصة نووية إلى "كوريا الجنوبية"، لتعزيز قدرات سيئول على ردع جارتها الشمالية، حسبما أعلن مسؤول أمريكي.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، أكد المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أنه سيتم الإعلان عن نشر الغواصة المُجهزة بصواريخ بالستية ذات القدرة النووية في إطار "إعلان واشنطن" الذي سيُقره الرئيس جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول الذي يزور الولايات المتحدة حاليًا.

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يُذكر أن بايدن استقبل، الثلاثاء، نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، في واشنطن في اليوم الأول من زيارة دولة تستهدف تعزيز التحالف بين البلدين.

وزار يون الذي من المُقرر أن تستمر زيارته للولايات المتحدة 6 أيام، مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ضواحي واشنطن، برفقة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وأبرز ما تتضمنه زيارة الدولة هذه هو لقاء الأربعاء في البيت الأبيض، يليه مؤتمر صحفي وحفل عشاء.

وهذه ثاني زيارة دولة لزعيم أجنبي في عهد بايدن، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ديسمبر الماضي.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الاثنين، إن التحالف يمتد إلى ما هو أبعد من شبه الجزيرة الكورية، ويهدف إلى أن يكون قوة من أجل الخير في منطقة آسيا والمُحيط الهادئ وفي كُل أنحاء العالم، مُشيرًا إلى أن يون كان أول زعيم كوري جنوبي يحضر قمة للناتو.

وسيُحاول "الرئيس بايدن" طمأنة ضيفه بشأن "الردع الموسع"، حسبما قال سوليفان الذي وعد بأن يتم اتخاذ قرارات ملموسة بشأن هذا الموضوع وملفات أخرى بينها التعاون في مجال الفضاء الإلكتروني والمناخ والاستثمار وتعزيز العلاقات.