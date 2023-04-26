أمريكا تُراقب وجهة الأسلحة المُقدمة لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تُراقب وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بدقة وجهة الأسلحة المُقدمة إلى"أوكرانيا"، هكذا صرح قائد قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا، كريستوفر كافولي، في جلسة استماع بمجلس النواب.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، قال كافولي: "نقوم بجرد كل ما يمر عبر الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، نحن على ثقة من أن لدينا فهمًا قويًا للغاية حول تزويد المُعدات العسكرية إلى كييف".

اقرأ أيضًا.. حقيقة مُشاركة قوات أمريكية في الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف كافولي أنه "على مدار الأشهر القليلة الماضية، طبقت الولايات المتحدة نظام تتبع لوجستي وفقًا لمعايير الناتو في أوكرانيا، بالطبع، هذا لا يكفي، لذلك نُجري عمليات تفتيش ومُراقبة دقيقة، وهذا ما يقوم به مكتب الملحق العسكري الأمريكي في

كييف والجهات المُخصصة لذلك".

وأوضح: "في بعض الأحيان، لأسباب أمنية، لا يُمكن إجراء عمليات المُراقبة لأنه لا يُمكن الوصول إلى الموقع المُخصص لذلك، وفي مثل هذه الحالات، يتم إجراء المُراقبة من قِبل الأوكرانيين أنفسهم بمساعدة أجهزة مسح ضوئي يدوية".

يُذكر أن أرسلت "موسكو" مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستُصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.