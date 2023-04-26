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الخارجية المصرية تصدر بيان هام بشأن تأمين إعادة المصريين العالقين في السودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي -  

أفادت فضائية "اكسترا نيوز" المصرية  في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن وزارة الخارجية  المصرية أعلنت تنفيذ الخطة الموضوعة لعمليات إجلاء المواطنين بما يضمن إعادتهم لأرض الوطن بشكل آمن مع مراعاة الأولوية القصوى لسلامة المواطنين والعودة الآمنة إلى أرض الوطن.


وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن أجهزة الدولة المعنية مستمرة في تقييم الوضع لأمني في السودان على مدار الساعة، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة تمركز للبعثة المصرية في الخرطوم حتى تتمكن من العمل بشكل أفضل لإجلاء ما تبقى من أبناء الجالية المصرية بالسودان.

وتابعت وزارة الخارجية "بعثتنا القنصلية في بورسودان ووادي خلفا مستمرة في المساعدة بعمليات إجلاء المصريين بالسودان".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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