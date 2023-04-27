انت الان تتابع خبر إستراتيجية عمل لجنة النزاهة محور لقاء الجنابي والسوداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس لجنة النزاهة البرلمانية زياد الجنابي مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إستراتيجية عمل لجنة النزاهة البرلمانية.



وقال مكتب الجنابي في بيان، إن "رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي النائب زياد الجنابي بحث مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إستراتيجية عمل اللجنة والتنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية لمتابعة ملف مكافحة الفساد".

وأضاف البيان "كما بحث اللقاء آليات التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".

ونقل البيان عن الجنابي قوله، إنه "استعرض مع رئيس الوزراء تفاصيل عمل الوزارات والمحافظات والمتابعة المستمرة والحثيثة للّجنة لضمان جودة مؤشر النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد".