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ميسي وبرشلونة.. حديث عن صفقة تبادلية جديدة

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2023-04-26 | 23:44

ميسي وبرشلونة.. حديث عن صفقة تبادلية جديدة

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عرض نادي يوفنتوس إجراء صفقة تبادلية مع خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يسعى يوفنتوس للحصول على خدمات الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط برشلونة.

وأشارت إلى أن يوفنتوس يريد استغلال حاجة برشلونة لبيع عدد من اللاعبين البارزين لخفض إجمالي الرواتب، كي ينجح في التعاقد مع لاعبين جدد خلال الصيف المقبل، وتسجيل عقودهم، وعلى رأسهم العودة المحتملة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.


وأوضحت أن يوفنتوس مستعد لإجراء مبادلة مع برشلونة، تتضمن أموالا بالإضافة إلى أحد اللاعبين، نظير الحصول على خدمات كيسي.

وذكرت أن يوفنتوس يحظى بمنافسة على صفقة كيسي من إنتر ميلان وتوتنهام هوتسبير.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع كيسي مجانا في الصيف الماضي، وبالتالي أي أموال سيحصل عليها من بيعه ستعد مكاسب رأسمالية أمام قانون اللعب المالي النظيف.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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