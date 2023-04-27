بريطانيا تكشف حقيقة دعم كتيبة آزوف النازية الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نائب وزير الدفاع البريطاني، "جيمس هيبي"، حقيقة تقديم تدريبات عسكريية عناصر كتيبة "آزوف" النازية في أوكرانيا، مُؤكدًا "لا نُقدم أي دعم لهم".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الأربعاء، قال "جيمس هيبي"، في رده المكتوب على سؤال النائب كيني ماكاسكيل، عن حزب "ألبا" الاسكتلندي حول تقديم الجيش البريطاني "أي نصيحة أو مساعدة" لكتيبة "آزوف": "لا".

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وفي السياق ذاته، تجنّب هيبي في رده المكتوب والمنشور، الأربعاء، على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني، الإجابة على سؤال حول تزويد قوات كييف بتوصيات حول كيفية خوض عمليات تفضي إلى إعادة محطة الطاقة النووية في زابوروجيا إلى

تحت سيطرتها.

وتابع: "ندعم كافة الجهود التي تُؤدي إلى الحد من المخاطر المحيقة بمحطة الطاقة النووية زابوروجيا، ونُثني على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل ضمان السلامة في المحطة النووية".

وكانت صحيفة "الجارديان" قد ذكرت في وقت سابق نقلاً عن الوثائق الأمريكية السرية التي تسربت، أنّه في فبراير ومارس 2023، من بين 97 فردًا من القوات الخاصة التابعة للناتو والعاملة في أوكرانيا، كان منهم 50 بريطانيًا.