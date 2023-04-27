سفير السودان بواشنطن: التوافق الداخلي حل أزمة السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سفير السودان في الولايات المتحدة الأمريكية محمد عبد الله إدريس، أن الأزمة في السودان داخلية وحلها يكمن في توافق داخلي

وأشار السفير السوداني، خلال تصريحات له مع برنامج مدار الغد، أن الإدارة الأمريكية على تواصل دائم مع السفارة السودانية لمعرفة كافة التطورات.

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وشدد على أن السودان يفرض نفسه على أولويات الإدارة الأمريكية نظرا لموقعه المؤثر في المنطقة وأهمية الحفاظ على استقراره.

ودعا السفير السوداني إلى التعاون البناء بين القوى الدولية والعظمى للاستفادة من السودان وإبعاد البلاد عن الخطر.

وأوضح أن الولايات المتحدة تحاول المساعدة والتواصل المستمر مع السودان وأطراف أخرى للوصول للحل.



اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، الجيش السوداني بخرق الهدنة الإنسانية، وقالت قوات الدعم في بيان: "مواصلة لانتهاكاتها المستمرة وخروقاتها المتعمدة للهدنة الإنسانية المعلنة، هاجمت القوات في آن واحد مواقع تمركز قوات الدعم السريع بالقصر الجمهوري وأرض المعسكرات وسوبا وعددا من المواقع بالمدفعية والطيران الحربي".

