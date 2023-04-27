الأمم المتحدة تطالب الأطراف السودانية بوقف إطلاق النار واحترام الهدنة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة من نيويورك شيرين ياسين، أن الأمم المتحدة تدعو الطرفين في السودان لاحترام الهدنة ومراعاة الظروف الإنسانية.

وأوضحت أن استقرار السودان أمر محوري نظرا لمكانة البلاد وموقعها المؤثر في المنطقة وقارة إفريقيا.

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وشددت على أن الأمم المتحدة لم تترك السودان وتلتزم بمساعدة السكان،

مؤكدة أن عمليات الإخلاء هي إعادة تموضع ونقل الموظفين لمناطق سودانية أخرى أكثر أمانا.

وأصدرت قيادة الجيش السوداني بياناً جاء فيه أن بعض السجون شهدت اضطرابات، بدأت باقتحام الدعم السريع لعدة سجون، وإجبار شرطة السجون على إطلاق سراح النزلاء.