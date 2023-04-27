وزير الخارجية الأوكراني يُحدد موعد الهجوم المُضاد

ياسر رشاد - القاهرة - حدد وزير الخارجية الأوكراني "دميتري كوليبا"، موعد هجوم كييف المُضاد، مُؤكدًا أنه سيتم في الربيع وسيسمح "بتحرير" كامل أراضي البلاد.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء، قال كوليبا خلال مقابلة مع قناة Sky Tg24 التلفزيونية الإيطالية: "سيكون هناك هجوم ربيعي أوكراني، لكنني لن أصرح بتوقيته، لأنني لا أريد أن أسهل مُهمة المخابرات الروسية، "نحن نستعد، ونجهز قواتنا المسلحة، والغرض الوحيد من الهجوم المُضاد هو تحرير الأراضي الأوكرانية، أي استعادة ما هو لنا".

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وأضاف: "سُلطات كييف ستُسرع وتيرة الإعداد للهجوم من حيث توفير المُعدات العسكرية والذخائر والأسلحة، حتى يكون

الهجوم المُضاد فعالاً".

وصرح رئيس وزراء أوكرانيا "دينيس شميغال"، في أوائل أبريل إن الهجوم المُضاد الأوكراني يُمكن أن يبدأ في الصيف، لكنه عاد وقال في وقت لاحق، إنه سيبدأ "في المستقبل القريب.

وأفادت "وسائل إعلام أمريكية" أن الهجوم الأكراني المُضاد كان مُقررًا في 30 أبريل، في حين أشار خبراء إلى أن تصديق التصريحات المُتناقضة لكييف وواشنطن غير مُمكن، وقد يكون هذا جُزء من حملة تضليل مُدبرة.