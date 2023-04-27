حقيقة إصابة الرئيس التركي بأزمة قلبية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت دائرة الإعلام والاتصال في رئاسة الجمهورية التركية حقيقة تعرض الرئيس "رجب طيب أردوغان"، لأزمة قلبية، مُؤكدة أنه في وضع صحي حرج.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، جاء ذلك ردًا على ما تداوله بعض وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة حول تدهور صحة أردوغان.

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وقال فؤاد أوكتاي، نائب الرئيس التركي: "رئيسنا بصحة جيدة، كان يُعاني من نزلة برد خفيفة".

وفي وقت سابق ألغى أردوغان زيارته لمحطة "أكويو" النووية التي كانت مُقررة يوم الخميس، على أن يحضر افتتاحها عبر الفيديو "كونفرنس".

كما ألغى مُشاركته في لقاء خاص مباشر مشترك مع عدة قنوات تركية مساء

الخميس هي "يورو دي"، "أي تي ڤي أوروبا"، "إن تي ڤي أوروبا"، "تي آر تي وورلد".

يُذكر أن محطة "أكويو" تقع في مدينة مرسين وتضم 4 مُفاعلات بقدرة 4800 ميغاواط، تشيدها شركة "روس آتوم" الروسية، بكلفة 20 مليار دولار.

وأعلن الرئيس التركي "أردوغان" أنه مُصاب بالتهاب معوي سبب له أوجاعًا خلال مقابلة مباشرة على الهواء أمس الثلاثاء، وبدا مُتعبًا خلال حديثه حيث أجاب عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء.