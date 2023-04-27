البرهان يشكر مُمثلي منظمة إيقاد على اهتمامهم بأزمة السودان

ياسر رشاد - القاهرة - تسلم قائد الجيش السوداني، "عبد الفتاح البرهان"، مُبادرة منظمة "إيقاد" للعمل على مُقترحات حلول للأزمة السودانية، وأبدى مُوافقته المبدئية على ذلك، حسبما أعلنت القوات المسلحة في البلاد.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، أكد المكتب الإعلامي للقوات المسلحة السودانية، أن البرهان تسلم مُبادرة منظمة "إيقاد" التي تمخضت عن الإجتماع الإسفيري الذي انعقد في وقت سابق بين رؤساء دول المنظمة، وتقرر فيه تكليف رؤساء كل من جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على مُقترحات حلول للأزمة الحالية.

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وأضاف المكتب، أن المُبادرة تتلخص في تمديد الهُدنة الحالية إلي 72 ساعة إضافية، وإيفاد مُمثل واحد من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى جوبا بغرض التفاوض حول

تفاصيل المبادرة.

وأوضح المكتب، أن البرهان أبدى موافقته المبدئية على ذلك وشكر مُمثلي المنظمة على مساعيهم واهتمامهم بالأزمة الحالية.

وفي سياق آخر، أجرى قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان"، بحث الجانبان خلاله الأزمة الطاحنة في الخرطوم.

وكتب "حميدتي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أجريت اليوم الأربعاء، نقاشًا مُثمرًا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حول جُملة من الموضوعات المُتعلقة بالأزمة التي تعيشها بلادنا".