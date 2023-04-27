مليار دولار مروحيات أمريكية للنرويج

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة لبيع مروحيات من طراز MH-60R وأنظمة أخرى للنرويج بقيمة تقارب مليار دولار، وفق روسيا اليوم.

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وأشارت الوكالة إلى أن ممثلي المملكة طلبوا سابقا من الولايات المتحدة شراء 6 من هذه المروحيات، بالإضافة إلى معدات مختلفة وقطع غيار لها.

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا على بيع محتمل للمعدات والدعم اللازم لطائرات النقل

العسكرية C-130J بمبلغ 166 مليون دولار.

وعبرت وزارة الدفاع الأمريكية عن قناعتها بأن "البيع المحتمل يلبي أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، لأنه يزيد من أمن حليف في الناتو".

وأخطرت الإدارة الأمريكية الكونجرس الأمريكي بهذا القرار. وأمامه 30 يوما للنظر في الصفقة المحتملة وربما منعها.