خطة كندا لإجلاء رعاياها من السودان

ياسر رشاد - القاهرة - تعتزم كندا نشر نحو 200 جندي لتنسيق عمليات الإجلاء من السودان حسبما قالت وزيرة الدفاع أنيتا أناند، في الوقت الذي أعلنت فيه أوتاوا إجلاء نحو 180 من مواطنيها، وفق سكاي نيوز عربية.

كندا ترسل أول دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

وقالت الحكومة الكندية إنه يوجد نحو 1800 كندي في السودان، 700 منهم تقريبا طلبوا مساعدة وزارة الخارجية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في وقت سابق، إنه تم إجلاء نحو 180 كنديا من السودان بمساعدة دول أخرى، مضيفة أن الحكومة الاتحادية تعمل على بدء عمليتها الخاصة لإجلاء المدنيين.

واندلع قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الجاري، وتسببت الضربات الجوية والقصف المدفعي في مقتل المئات وإصابة أكثر من 4 آلاف وتدمير المستشفيات والحد من توزيع الطعام، في بلد يعتمد ثلث سكانه البالغ عددهم 46 مليونا على المساعدات الغذائية.

واندلعت اشتباكات بين الفصيلين المتناحرين على مشارف الخرطوم، الأربعاء، مما يقوض هدنة في الصراع المستمر منذ 11 يوما.