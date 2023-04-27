الولايات المتحدة تحسم موقفها من أزمة السودان.. ماذا قالت؟

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، صامويل وربيرغ، عن موقف الولايات المتحدة من أزمة السودان الدائرة والتي تتفاقم إثر الاشتباكات التي يشهدها بين قوات الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"



في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أكَّد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن موقف الولايات المتحدة ياتي لبذل الجهود من أجل إجلاء رعاياها من الخرطوم، مشددا أن واشنطن لا تنوي إرسال أي قوات إلى هناك.

تزامنا مع طرح عدد من الوساطات لحل أزمة السودان، يكون موقف واشنطن من الصراع واضحًا، إذ أنَّ الولايات المتحدة لا تميل إلى الدخول في سحات دامية، إذ ينحصر موقفها على دعم مواقف وقوى دون الدخول المباشر في حرب بجنودها وأسلحتها



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، صامويل وربيرغ، إنه لا توجد للولايات المتحدة أولوية أكبر من ضمان أمن وسلامة مواطنيها في السودان؛ لذلك "نحافظ على اتصال مستمر مع جميع الأميركيين في المنطقة بشأن تدابير السلامة والاحتياطات الأخرى.

وأضاف: "نتواصل معهم عبر قنوات متعددة".

وسط الصراع الدامي بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تعتزم كندا نشر نحو 200 جندي لتنسيق عمليات الإجلاء من السودان حسبما قالت وزيرة الدفاع أنيتا أناند، في الوقت الذي أعلنت فيه أوتاوا إجلاء نحو 180 من مواطنيها.



جدير بالذكر أنه يوجد نحو 1800 كندي في السودان، 700 منهم تقريبا طلبوا مساعدة وزارة الخارجية، كما أنه تم إجلاء نحو 180 كنديا من السودان بمساعدة دول أخرى.



وفي تقرير صدر عن وزارة الصحة السودانية أعلنت عن سقوط مئات التلى جراء أحداث العنف التي تشهدها البلاد، بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وقال تقرير وزارة الصحة السودانية نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا)، إنه في الفترة بين 15 أبريل، يوم بدء

وأشارت وزارة الصحة السودانية إلى أن "الخدمة الصحية مستقرة نسبيا، وبعض المستشفيات دخلت الخدمة بعد توقف"، كما قالت إنه "تم التنسيق للإمداد الدوائي من منظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات العاملة بالسودان".