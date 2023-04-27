وزير خارجية جنوب السودان يؤكد العمل حالياً على وقف إطلاق النار في الخرطوم (التفاصيل الكاملة)

صرح وزير خارجية جنوب السودان، بأنه يتم العمل حاليًا على وقف إطلاق النار في السودان حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "القاهرة الإخبارية".



وقال وزير خارجية جنوب السودان "نهتم كثيرًا بعودة الاستقرار إلى السودان بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، ونقاشاتنا مع شركائنا في الإيجاد تركزت على ضرورة تشكيل طرح مقبول يجنب السودان الصراعات".

وفي ذات السياق أشار المتحدث الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، إلى أن الاشتباكات أدت إلى تدمير عشرات الأطنان من المواد الغذائية.

وقال المتحدث الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، "هناك قلق كبير حول مستقبل الأمن الغذائي، لن يكون هناك وقف نهائي لعمل البرنامج في السودان والوضع الحالي أمر مؤقت".

وأضاف "الوضع الأمني الحالي بالسودان لا يسمح لنا بالتحرك وتقديم خدماتنا، ولدينا بعثات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بجميع ولايات السودان".