ما هي أبرز تصريحات الجيش السوداني حول الأزمة بالبلاد؟

قال الجيش السوداني إن الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش تسلم مبادرة إيجاد لحل الأزمة ووافق عليها مبدئيا، مشيرا إلى أن مبادرة إيجاد تتضمن تمديد الهدنة 72 ساعة.



وأضاف حسبما أفادت القناة الأولى في نبأ عاجل- أن مبادرة الإيجاد تنص إيضا على إيفاد ممثلين للجيش والدعم السريع إلى جوبا للتفاوض والمناقشة.

ورد رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أنه على طرفي الصراع في السودان الجلوس معًا لإيجاد مخرج للأزمة.



قال البرهان في وقت سابق: “يجب أن نجلس جميعًا كسودانيين ونجد المخرج الملائم حتى نعيد الأمل ونعيد الحياة”، مضيفًا: "هذه الحرب الجميع خاسر فيها".

وحول الموقف الميداني، كشف البرهان أن "كل المطارات تحت سيطرة الجيش ما عدا مطاري الخرطوم ونيالا".

وقال: “أنا موجود حاليًّا في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش”، موضحًا أن الأوضاع المعيشية في تدهور، ونشاطر المجتمع الدولي قلقه تجاه الرعايا الأجانب.

وأعلن البرهان، في وقت سابق أمس السبت، أنه سيتم تقديم المساعدة اللازمة لإجلاء الرعايا والبعثات الدبلوماسية للدول من السودان خلال الساعات القادمة، على خلفية الاشتباكات الدامية التي تعصف بالبلاد منذ السبت الماضي.